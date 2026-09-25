Θεσσαλονίκη: Υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες – Ένας στη φυλακή, δύο ελεύθεροι με όρους

Στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν σήμερα οι απολογίες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για να πραγματοποιεί φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν την περασμένη Δευτέρα συνολικά πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 18 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι δύο φερόμενοι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 40 και 41 ετών, οι οποίοι αναμένεται να περάσουν αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να απολογηθούν.

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Σήμερα απολογήθηκαν ο 52χρονος φερόμενος ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των δύο παραπάνω και των «αχυρανθρώπων», όπως επίσης δύο συλληφθέντες (40 και 56 ετών) που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών – «αχυράνθρωποι». Ο 52χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η προκληθείσα ζημία για το Δημόσιο από μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά 11 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από τις εργοδοτικές εισφορές.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ