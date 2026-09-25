Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας και των ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, την Βοιωτία, όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας και των ανακαινισμένων Κέντρων Υγείας Διστόμου και Αλιάρτου.

Πρώτη στάση του Υπουργού Υγείας το Κέντρο Υγείας Διστόμου όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης και ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Γιάννης Σταθάς.

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Στο Κέντρο Υγείας Διστόμου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης, στο πλαίσιο έργου συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αναβάθμιση του κτιρίου, την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και των χώρων υγιεινής, τη δημιουργία Ιατρείου Χρονίων Νοσημάτων και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ, νέο σύστημα ψύξης-θέρμανσης και συστήματα πυρασφάλειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες και στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε την εξής δήλωση: «Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία, που μπόρεσα να φτιάξω κάτι τόσο πολύ όμορφο για το Δίστομο. Πόσο μεγάλο προνόμιο είναι για μένα, να μπορώ να είμαι σε έναν από τους ηρωικότερους τόπους του σύγχρονου ελληνισμού και να ξέρω ότι με τα καθήκοντα που μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός, μπόρεσα να αφήσω ένα θετικό αποτύπωμα σε μία τέτοια περιοχή. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω όλους μου τους συνεργάτες που δούλεψαν υποδειγματικά. Θέλω να ξέρετε ότι το σύστημα υγείας της Στερεάς Ελλάδος, έχει κάνει άλματα αυτά τα τρία χρόνια όχι μόνο σε υποδομές αλλά και σε προσωπικό. Δεν είναι πάντα εύκολο να έχουμε προσωπικό για όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία, παρά τα πολλά κίνητρα που έχουμε θεσπίσει που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αλλά επίσης θέλω να ξέρετε ότι είμαστε από πάνω, δεν έχουμε σταματήσει. Τώρα θα βγει σε δύο βδομάδες η καινούρια μας πρόσκληση για να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω».

Επόμενος σταθμός του κ. Γεωργιάδη ήταν το Κέντρο Υγείας Αλιάρτου όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης και ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων Γιώργος Αραπίτσας.

Στο Κέντρο Υγείας Αλιάρτου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και των χώρων υγιεινής, τη δημιουργία Ιατρείου Χρονίων Νοσημάτων και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ και ηλιακοί συλλέκτες, νέο σύστημα ψύξης-θέρμανσης και συστήματα πυρασφάλειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες και στον περιβάλλοντα χώρο.

Μετά τα εγκαίνια, ο Υπουργός Υγείας έκανε την εξής δήλωση: «Η βελτίωση των υποδομών και η σωστή στελέχωση των κέντρων υγείας θα συμβάλει ώστε σιγά – σιγά να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει για το κάθε πράγμα στο νοσοκομείο και μπορεί ένα καλά εξοπλισμένο κέντρο υγείας να σου παράσχει σημαντική παροχή φροντίδας και μπορώ να σας πω και ασφαλέστερη. Γιατί τα νοσοκομεία έχουνε και λοιμώξεις, έχουν και άλλα προβλήματα που καλό είναι να μην πηγαίνεις εκεί χωρίς σοβαρό λόγο. Οικοδομούμε λοιπόν ένα καινούριο ΕΣΥ: οι κινητές μονάδες υγείας, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η αναβάθμιση των υποδομών στα κέντρα υγείας, η αλλαγή των ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Όλα έχουν έναν κοινό στόχο. Να μην τρέχουμε με το παραμικρό όλοι στα νοσοκομεία. Σήμερα εγκαινιάζουμε όχι απλώς ένα καινούριο Κέντρο Υγείας, εγκαινιάζουμε μία νέα σελίδα στο ΕΣΥ. Είμαι περήφανος, έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα εμπρος στις υποδομές μας. Και αφού απορροφήσαμε τους πόρους και κάναμε τις υποδομές, τώρα πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε γρηγορότερα τα βασικά μας κενά σε προσωπικό».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. Φώτης Σερέτης, ο Διοικητής του ΓΝ Θήβας Λουκάς Κατσούλης, ο βουλευτής Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης και ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου.

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συνολικής επιφάνειας περίπου 700 τ.μ.. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση του Τμήματος.

Μετά τα εγκαίνια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

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«Η Θήβα είναι μια πόλη ιστορική και την τιμούμε γι΄ αυτό. Σήμερα, είμαστε εδώ ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο έργο για το οποίο σχεδόν διπλασιάσαμε τον αρχικό του προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο; Γιατί λέω αφού είπαμε να το κάνουμε, ας γίνει σωστά. Δεν κάναμε απλώς όπως λένε καμιά φορά οι πολιτικοί μου αντίπαλοι «σοβατίσματα και ψευδοροφές», αλλά αλλάξαμε τη διαρρύθμιση, τη ροή των ασθενών, τις θέσεις των γιατρών, έτσι ώστε να περιμένει ο κόσμος λιγότερο και να είναι η αναμονή πιο γρήγορη. Στο σύστημα της αυτοαξιολόγησης, όπου έχουμε θεσπίσει το νοσοκομείο εδώ έχει πάρει 4,22 με άριστα το 5. Όχι από εμάς, από τους ασθενείς του. Μας έχουν επισημάνει και μερικά προβλήματα αλλά σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που τελικά νοσηλεύτηκαν σε αυτό νοσοκομείο έφυγαν πολύ ευχαριστημένοι. Και αυτό σημαίνει ότι στην τοπική κοινωνία, μεταφέρουν ένα κλίμα ότι τελικά το νοσοκομείο λειτουργεί. Και ότι αν φτάσεις εδώ, θα εξυπηρετηθείς. Και αυτό από μόνο του είναι μεγάλο πράγμα. Στο προσωπικό του νοσοκομείου και την διοίκηση, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί ναι, 4,22, είναι ένα από τα υψηλότερα σκορ στο σύστημα αυτοαξιολόγησης που έχω δει στην Ελλάδα και θέλω ως Υπουργός Υγείας, ιδιαίτερα να τους συγχαρώ για αυτό. Επίσης να πω, επειδή οι πόροι του συγκεκριμένου έργου ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ότι καταφέραμε και ολοκληρώσαμε όλα τα έργα, ότι πετύχαμε τους στόχους μας, ότι είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και αυτό ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο ήταν».