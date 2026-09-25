Άννα Βίσση: Ένα ιστορικό SOLD OUT στο ΟΑΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές (βίντεο)

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι και επίσημα SOLD OUT, με περισσότερους από 95.000 ανθρώπους να ετοιμάζονται να ζήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Η D&A Productions βάζει τη δική της σφραγίδα στη μεγάλη βραδιά, παρουσιάζοντας μια παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το ΟΑΚΑ, με τη συμμετοχή κορυφαίων δημιουργών από την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό stadium show, με παραγωγή και τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία των ζωντανών συναυλιών στην Ελλάδα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου μπροστά σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα ελληνικά live shows.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ολοκληρωθεί και, την ημέρα της συναυλίας, δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ για την αγορά εισιτηρίων.

Θα λειτουργούν μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά έχει ξεκινήσει!

INFO

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ώρα Προσέλευσης: 17:00

Pre-Show: 20:00

Έναρξη Συναυλίας: 21:00