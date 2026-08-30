O Tom Cruise και η Anne Hathaway μαζί στη συνέχεια του θρυλικού «Days of Thunder»

✍️ του Θοδωρή Καλιμτζάκη

H Paramount Pictures ανεβάζει ρυθμούς για τη συνέχεια του Days of Thunder που αγαπήθηκε από το κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σε εκείνη την ταινία γνωρίστηκαν οι Cruise και Kidman (η σγουρομάλλα Nicole τότε με τα κόκκινα) και παντρεύτηκαν αμέσως!

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Ο Tom ανακοίνωσε την είδηση το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δημοσίευσε μια φωτογραφία (και βίντεο) όπου οι δύο ηθοποιοί (Cruise – Hathaway) ποζάρουν ακουμπισμένοι σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο NASCAR στην Daytona. H ταινία θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου του 2028. Το φιλμ θα γυριστεί σε μορφή IMAX και θα είναι διαθέσιμο και για αίθουσες Dolby Cinema, 4DX, όπως και σε άλλα premium φορμάτ προβολής, σύμφωνα με το Deadline. Tη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Jonathan Levine.

H Anne Hathaway είναι από τις κορυφαίες ηθοποιούς του Hollywood. Το όνομά της πουλάει πολύ το τελευταίο διάστημα. Φέτος έχει πρωταγωνιστήσει ήδη (τον Οκτώβριο έρχεται και το Verity) σε 5 ταινίες. Μετά το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» και φυσικά την «Οδύσσεια», το κασέ της έχει ανέβει ιδιαίτερα.

Ο βιονικός Tom Cruise επιστρέφει στο ρόλο του οδηγού αγώνων NASCAR, Cole Trickle. To σενάριο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αλλά η Anne αναμένεται να υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας και μηχανικό.

Days of Thunder του 1990

Στα γυρίσματα του πρώτου έργου (αλησμόνητο στο χρόνο) γνωρίστηκαν όπως είπαμε ο Tom και η Nicole. Υπήρξαν παντρεμένοι για 11 χρόνια και στο διάστημα αυτό συμπρωταγωνίστησαν σε δύο ακόμα ταινίες. Στο «Far and Away» του Ron Howard και στο ανεπανάληπτο «Eyes Wide Shut» του μεγάλου Stanley Kubrick (η τελευταία του ταινία). Mετά το «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» το ζευγάρι χώρισε. Ο Stanley για τις ανάγκες των γυρισμάτων έβαζε τους ηθοποιούς να παίζουν ξεχωριστά την κάθε τους σκηνή. Απομόνωνε το ζευγάρι και συναντιόντουσαν μόνο στις σκηνές που ήταν να παίξουν μαζί. Εάν θυμάστε η ένταση στα πρόσωπά τους ήταν ιδιαίτερα πειστική. Το υποκριτικό τους ταλέντο έδειχνε πολύ αληθινό. Κubrick ήταν αυτός.

Oι Μέρες Κεραυνού ήταν σε σκηνοθεσία του Tony Scott (αδελφός του Ridley) που ο ίδιος ερχόταν μετά την τεράστια επιτυχία του Top Gun (φοβερές ταινίες το Spy Game και φυσικά το Man on Fire). Ο Quentin Tarantino είχε δηλώσει πως αυτή ήταν η αγαπημένη του ταινία κούρσας μεγάλου προϋπολογισμού. Το έργο ήταν εντυπωσιακό και πρωτοποριακό για την εποχή του. Φυσικά οι περισσότεροι είχαμε ερωτευθεί την Nicole η οποία ερχόταν από το «Κρουαζιέρα στην Άκρη του Τρόμου» του 1989. Πληροφορίες λένε ότι εκεί την πρόσεξε ο ίδιος ο Cruise και την επέλεξαν.

Ο Don Simpson έχει ένα κάμεο ως Aldo Bennedetti, αναφορά στον διάσημο ιταλό ραλίστα Mario Andretti. O χαρακτήρας του Cole Trickle πήρε στοιχεία από τους Tim Richmond και Geoff Bodine, οι οποίοι είχαν διαπρέψει στο Nascar. To σενάριο είναι εμπνευσμένο από τους Robert Towne και Tom Cruise. Στην παραγωγή ήταν φυσικά οι Don Simpson (έφυγε από τη ζωή το 1996 – Ο Βράχος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του) και Jerry Bruckheimer. Aπό τους δυνατότερους παραγωγούς ταινιών μέχρι και σήμερα. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο ανυπέρβλητος Hans Zimmer.

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Στο εξαιρετικό cast ηθοποιών ήταν ο Robert Duvall, o Randy Quaid, o Michael Rooker και ο Cary Elwes. O David Coverdale των Whitesnake ερμήνευσε για την ταινία το «Last Note of Freedom» (τον έπεισε ο Tom Cruise). Το soundtrack έβγαλε ακόμα τρία single: το «Show Me Heaven» με τη Maria McKee (η μεγαλύτερη επιτυχία του), το «You Gotta Love Someone» με τον Elton John και τη διασκευή «Knockin’ on Heaven’s Door» με τους Guns N’ Roses (η κομματάρα).

Δείτε ξανά το trailer του 1990: