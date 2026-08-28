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Ιωάννα Τούνη: “Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω”

"Δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά την αδυναμία που του έχει"

Ιωάννα Τούνη: “Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω”
Πηγή φωτογραφίας: Instagram/j.touni
DEBATER NEWSROOM

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της μερικά από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στις Μαλδίβες, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Πάρη. Η influencer και επιχειρηματίας έκανε αυτό το ταξίδι με αφορμή τα γενέθλιά της, μαζί με την παρέα της και τον γιο της.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν εκείνες στις οποίες κρατά τον γιο της, Πάρη, στην αγκαλιά της, με φόντο τη θάλασσα και το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα. Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά την αδυναμία που του έχει, ενώ κάτω από τις φωτογραφίες η λεζάντα της ήταν γεμάτη χιούμορ.

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«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

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