Βαλέρια Χοψονίδου: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη βάπτιση του ενός έτους γιου της

Η Βαλέρια Χοψονίδου βάφτισε τον γιο της πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, σε μια όμορφη τελετή στη Βουλιαγμένη. Δίπλα της βρέθηκαν τόσο πρόσωπα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του ζευγαριού, όσο και διάφοροι φίλοι τους.

Ο γιος της Βαλέριας Χοψονίδου πήρε το όνομα Παναγιώτης, με την οικογένεια να γιορτάζει μαζί με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους το γεγονός. Η Βαλέρια Χοψονίδου, θέλοντας να κρατήσει μερικές από τις αναμνήσεις της ημέρας, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου της.

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Στα στιγμιότυπα φαίνεται τόσο η διακόσμηση του χώρου, όσο και διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες από το μυστήριο. Μάλιστα μεταξύ άλλων ξεχωρίζει ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη Βαλέρια Χοψονίδου να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ δίπλα της βρίσκεται ο σύζυγός της.

“Η Βάφτιση του γιου μας …

Σε μια τόσο μοναδική και ξεχωριστή μέρα για εμάς ,συνέβαλαν υπέροχοι άνθρωποι που έκαναν την στιγμή αξέχαστη .

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας , έναν προς έναν ξεχωριστά για την υλοποίηση όλων όσων ονειρευόμασταν!

Χωρίς εσένα δεν ζω ..

Χωρίς εσένα τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να αγγίξουν την τελειότητα ..

Σε αγαπώ“, έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα η Βαλέρια Χοψονίδου.