Γιώργος Γιαννιάς – Ελευθερία Παντελιδάκη: Γιόρτασαν 11 χρόνια γάμου – «Σ’ αγαπάω, άλλο μου μισό»

Έντεκα χρόνια έγγαμου βίου συμπλήρωσαν ο Γιώργος Γιαννιάς και η Ελευθερία Παντελιδάκη, γιορτάζοντας την επέτειό τους με τρυφερές δημόσιες αφιερώσεις.

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με φωτογραφίες από τον γάμο τους.

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Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια στη Ρόδο, με την Ελευθερία Παντελιδάκη να ανατρέχει στις όμορφες στιγμές εκείνης της ημέρας.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα και πιο πολύ»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελευθερία Παντελιδάκη εξέφρασε για ακόμη μία φορά δημόσια την αγάπη της προς τον σύζυγό της.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Screenshot / Instagram

Ο Γιώργος Γιαννιάς ανταποκρίθηκε στην τρυφερή αφιέρωση, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στη γυναίκα της ζωής του.

«Σ’ αγαπάω, άλλο μου μισό», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε ευχές για την επέτειο του ζευγαριού, αλλά και θερμά σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

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