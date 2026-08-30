Μήλος: Τραυματίστηκε λουόμενη από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου, όταν αλλοδαπή λουόμενη τραυματίστηκε από αποκόλληση βράχων.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη και αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Πειραιά, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρική αντιμε αντιμετώπιση.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο DEBATER ο Cpt. Γιώργος Βάλλης, η τραυματίας μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Screenshot

«Χρειάζεται άμεσα σαφής οριοθέτηση»

Μιλώντας στο DEBATER, ο Cpt. Γιώργος Βάλλης υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

«Αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι να ενισχυθεί η οριοθέτηση της περιοχής με κατάλληλη σήμανση και σημαδούρες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και σχετική απόφαση της Λιμενικής Αρχής, που προβλέπουν περιορισμούς ως προς την προσέγγιση και την κολύμβηση.

Κατά τις πληροφορίες που επικαλείται ο ίδιος, οι προβλεπόμενοι περιορισμοί δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο από την πλευρά του σκάφους όσο και από τη λουόμενη.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό για την άμεση επέμβαση

Ο Cpt. Γιώργος Βάλλης συνεχάρη τη Λιμενική Αρχή Μήλου, το Λιμεναρχείο και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την άμεση ανταπόκριση και τη διαχείριση του περιστατικού.

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Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι απαραίτητη η σαφής οριοθέτηση της περιοχής, ώστε επισκέπτες και χειριστές σκαφών να γνωρίζουν μέχρι ποιο σημείο επιτρέπονται η προσέγγιση και η κολύμβηση.

«Η σαφής οριοθέτηση θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον», ανέφερε.

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Προτεραιότητα παραμένει η κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας, στην οποία ο Cpt. Γιώργος Βάλλης ευχήθηκε γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.