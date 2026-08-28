Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: “Ράγισε” καρδιές ο επικήδειος της συζύγου του – “Είναι η μισή μου ζωή”

Η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές στιγμές της εξόδιου ακολουθίας ήταν ο επικήδειος λόγος της συζύγου του, Κατερίνας Πετράκη, η οποία έκανε όλους όσους είχαν δώσει το παρών να δακρύσουν.

“Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ήλιος μου με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη”, είπε αρχικά η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα.

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“Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί”, είπε στη συνέχεια η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη.