Γιώργος Μαζωνάκης: Έπεσε το ρεύμα στο μαγαζί που τραγουδάει – Η αυθόρμητη αντίδραση του
Τον αποθέωσε ο κόσμος
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ του Σαββάτου 24/1 ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.
Συγκεκριμένα, την ώρα που τραγουδούσε έπεσε το ρεύμα, με τον ήχο να κόβεται, ενώ δεν δούλευε και το μικρόφωνο.
Ο ίδιος πάντως δεν πτοήθηκε και ζητώντας από τον κόσμο να χτυπήσει παλαμάκια, τραγούδησε α καπέλα.
Ο κόσμος που βρέθηκε στο μαγαζί τον αποθέωσε, με τον ίδιο να περιμένει να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
