Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έπεσε το ρεύμα στο μαγαζί που τραγουδάει – Η αυθόρμητη αντίδραση του

Τον αποθέωσε ο κόσμος

Γιώργος Μαζωνάκης: Έπεσε το ρεύμα στο μαγαζί που τραγουδάει – Η αυθόρμητη αντίδραση του
DEBATER NEWSROOM

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ του Σαββάτου 24/1 ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Συγκεκριμένα, την ώρα που τραγουδούσε έπεσε το ρεύμα, με τον ήχο να κόβεται, ενώ δεν δούλευε και το μικρόφωνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πάντως δεν πτοήθηκε και ζητώντας από τον κόσμο να χτυπήσει παλαμάκια, τραγούδησε α καπέλα.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο μαγαζί τον αποθέωσε, με τον ίδιο να περιμένει να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ