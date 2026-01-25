Γιώργος Μαζωνάκης: Έπεσε το ρεύμα στο μαγαζί που τραγουδάει – Η αυθόρμητη αντίδραση του

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ του Σαββάτου 24/1 ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Συγκεκριμένα, την ώρα που τραγουδούσε έπεσε το ρεύμα, με τον ήχο να κόβεται, ενώ δεν δούλευε και το μικρόφωνο.

Ο ίδιος πάντως δεν πτοήθηκε και ζητώντας από τον κόσμο να χτυπήσει παλαμάκια, τραγούδησε α καπέλα.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο μαγαζί τον αποθέωσε, με τον ίδιο να περιμένει να αποκατασταθεί το πρόβλημα.