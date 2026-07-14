Σαλμονέλα και καλοκαίρι: Οι 3 πιο επικίνδυνες τροφές και πώς θα αποφύγετε τη μόλυνση

Την ώρα που οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία είναι σε συναγερμό για τη συρροή κρούσματων σαλμονέλας, κλιμάκια της περιφέρειας κάνουν ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής, έχοντας ήδη πάρει δείγματα.

Τα τελευταία 24ωρα, πάνω από 30 άτομα έχουν περάσει από τα επείγοντα του νοσοκομείου με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, ενώ αρκετά περιστατικά έχουν αντιμετωπιστεί από ιδιώτες γιατρούς, με τις αρχές να εκτιμούν πως η πιθανότερη αιτία, είναι παρτίδα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από κοτόπουλο, αυγά και σαλάτες τα περισσότερα κρούσματα

Το καλοκαίρι τα κρούσματα σαλμονέλας αυξάνονται σημαντικά και αυτό γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες αλλοιώνουν πιο εύκολα και γρήγορα τις τροφές που μένουν εκτός ψυγείου, ή εκείνες που έχουν αποψυχθεί και ξαναψύχονται.

Οι τροφές όμως που χρειάζονται μεγάλη προσοχή είναι:

Το κοτόπουλο: Η σαλμονέλα εντοπίζεται στο κρέας των πουλερικών και μεταδίδεται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και του μαγειρέματος. Το πλύσιμο του κοτόπουλου πριν το μαγείρεμα δεν εξαλείφει τα μικρόβια. Αυτή η συνήθεια αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από το ωμό κοτόπουλο, αφού οι πιτσιλιές πηγαίνουν παντού στον νεροχύτη και να μολύνουν κ άλλα άψητα τρόφιμα που θα βάλετε στον ίδιο νεροχύτη.

Τα αυγά: Ο ρευστός κρόκος του αυγού μπορεί να είναι πολύ νόστιμος όμως αποτελεί ιδανική εστία σαλμονέλας,σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα καταναλώνετε ωμά. Φυλάξτε τα αυγά στο ψυγείο καθώς όσο η θερμοκρασία των αυγών αυξάνεται, αυξάνονται οι πιθανότητες πολλαπλασιασμού των βακτηρίων.

Οι σαλάτες: Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και για τα πράσινα λαχανικά, όπως το μαρούλι, το λάχανο, η ρόκα, το σπανάκι που έχει μια σαλάτα. Πολλές φορές τα λαχανικά αυτά δεν πλένονται καλά, με πολυ νερό ή τα άτομα που τις κόβουν δεν πλένουν όπως πρέπει τα χέρια τους . Ακόμα χειρότερα είναι όταν κόβονται για να μπουν στο πιάτο στο ίδιο ξύλο κοπής με το κρέας.

Τι χρειάζεται να ξέρετε για να αποφύγετε τη σαλμονέλα

Τα πιο κοινά συμπτώματα που βλέπουμε, όταν κάποιος προσβληθεί από σαλμονέλα, είναι η ναυτία, ο εμετός και η οξεία διάρροια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ορισμένα μέτρα πρόληψης μπορούν να μας βοηθήσουν να την αποφύγουμε .

-Πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας, αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσουμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Κρατάμε χωριστά τα ωμά τρόφιμα από τα μαγειρεμένα και χρησιμοποιούμε διαφορετικές επιφάνειες για κάθε κατηγορία τροφίμου.

-Μαγειρεύουμε επαρκώς το κρέας να φτάσει στους 70°C, θερμοκρασία όπου η σαλμονέλα καταστρέφεται. Εάν είμαστε έξω και δούμε ότι το κρέας δεν είναι καλά ψημένο το επιστρέφουμε και ζητάμε να ψηθεί καλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Διατηρούμε την θερμοκρασία στο ψυγείο μας περίπου στους 4°C, μια θερμοκρασία που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της σαλμονέλας.