Μωρό και διακοπές: Βήμα-βήμα το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα – Τι να προσέξετε

Είναι καλοκαίρι και εσείς έχετε κανονίσει τις πρώτες διακοπές με το μωρό σας στη θάλασσα. Είναι βέβαιο πως ανησυχείτε για την ασφάλεια του, την έκθεση του στον ήλιο, τη διατροφή και τον ύπνο του. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα απαιτητικό διάστημα εάν το μωρό είναι κάτω τον 2 ετών, όμως αν είστε ψύχραιμοι μπορείτε να περάσετε όμορφα.

Πριν φύγετε για διακοπές καλό είναι να κάνετε μια επίσκεψη στον παιδίατρο σας και να έχετε μαζί σας το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, σε περίπτωση που χρειαστεί να το δει εκτάκτως γιατρός.

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Έκθεση στον ήλιο

Τα μωρά και ειδικά τα μικρά βρέφη δεν έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν σωστά τη θερμοκρασία του σώματος τους, γι’ αυτό και είναι ευάλωτα στην υπερθέρμανση. Το δέρμα τους είναι ευαίσθητο και δεν πρέπει εκτίθεται άμεσα στον ηλιακό φως. Αυτό συμβαίνει γιατί το δέρμα του μωρού έχει ελάχιστη μελανίνη.

Οι περισσότεροι παιδίατροι συστήνουν ότι η κατάλληλη ηλικία για το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα είναι μετά του πρώτους 6 μήνες. Αυτή η ηλικία θεωρείται κατάλληλη για την πρώτη ελεγχόμενη έκθεση του μωρού στην ηλιακή ακτινοβολία.

Το πρωί μέχρι τις 11, ή μετά τις 5 το απόγευμα είναι ιδανικές ώρες για να είναι προστατευμένο το μωρό. Παράλληλα κατά την παραμονή σας στη παραλία το μωρό θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή σκιά.

Τι αντιηλιακό και τι ρούχα χρειάζεται το μωρό

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο μωράκι αντηλιακό για ενήλικες, αλλά ειδικό αντηλιακό για βρέφη, με υψηλή προστασία,το οποίο θα πρέπει να βάλετε στο μωρό πριν, αλλά και αφού βγείτε από το νερό. Εκτός από το αντιηλιακό θα πρέπει να επιλέξετε λευκά, ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα και καπέλο.

Η πρώτη επαφή με τη θάλασσα

Κρατήστε το μωρό αγκαλιά και προχωρήστε σιγά, σιγά μέχρι να βραχούν τα ποδαράκια του. Να είστε ψύχραιμοι και δώστε του χρόνο να συνηθίσει το νερό. Εάν δεν αρχίσει να κλαίει προχωρήστε μέχρι να βραχεί και το σωματάκι του. Μετά με το χέρι σας βρέξτε απαλά το κεφάλι του.

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Συνεχίστε να τα έχετε αγκαλιά και εάν είναι έως ενός έτους, καλό θα είναι να μην παραμένει στο νερό για πάνω από 15 λεπτά. Τα μεγαλύτερα μωρά μπορούν να μένουν μέσα στη θάλασσα και για 30 λεπτά.

Μετά το μπάνιο

Μόλις βγάλετε το μωράκι από τη θάλασσα, του αλλάζετε το βρεγμένο μαγιό και του βάζετε μια πάνα. Είναι σημαντικό, ειδικά για τα κοριτσάκια, το μαγιό να μην στεγνώσει πάνω στο δέρμα του και αν να παίξει στην άμμο, θα πρέπει να του φορέσετε και σορτσάκι.