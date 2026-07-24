Παιδικές ασθένειες το καλοκαίρι – Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς

Μπορεί οι περισσότεροι να νομίζουν πως οι παιδικές ασθενείς προσβάλλουν τους μικρούς μας φίλους το χειμώνα όμως ορισμένες εξακολουθούν να υπάρχουν και το καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα γι’ αυτό και οι γονείς πρέπει να είναι σε εγρήγορση.

Ωτίτιδα

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Το κολύμπι στη θάλασσα και στις πισίνες είναι η συχνότερη αιτία για τις καλοκαιρινές ωτίτιδες. Το αυτί του παιδιού κρατά υγρασία και αυτό οδηγεί σε ωτίτιδα. Οι πισίνες με πλημμελή απολύμανση είναι ο καλύτερος σύμμαχος στις ωτίτιδες, που εκδηλώνονται με έντονο πόνο στο αυτί και κνησμό στον ακουστικό πόρο. Φροντίστε να στεγνώνετε καλά τα αυτιά του παιδιού σας με μια πετσέτα.Εφόσον η ωτίτιδα εκδηλωθεί, η συνηθέστερη αντιμετώπιση είναι οι αντιβιοτικές σταγόνες, εφ όσον βέβαια συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας.

Ερεθισμός ματιών

Ο ερεθισμός στα μάτια είναι ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο κατά τους μήνες του καλοκαιριού. Το κοκκίνισμα στα μάτια και η ξηρότητα οφείλεται κυρίως λόγω του νερού της πισίνας ή της θάλασσας και είναι ακίνδυνο. Για να αντιμετωπίσετε αυτό πρόβλημα, ρίξτε λίγες σταγόνες φυσικού ορού στα μάτια του παιδιού σας μετά το μπάνιο.

Γαστρεντερίτιδα

Αρκετά παιδιά ταλαιπωρούνται από γαστρεντερίτιδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η οποία προκαλείται κυρίως από ιούς, βακτήρια ή κατανάλωση ακατάλληλων τροφών και νερού. Η αυξημένη θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων, ενώ οι μετακινήσεις και η αλλαγή διατροφικών συνηθειών αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης. Επιπλέον, η κατανάλωση ωμών ή κακώς διατηρημένων τροφών (π.χ. θαλασσινά, σαλάτες, παγωτά) μπορεί να οδηγήσει σε γαστρεντερικά προβλήματα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν τότε πρέπει να μιλήσετε με τον παιδίατρο.

Ιώσεις

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Συνηθισμένες είναι το καλοκαίρι και οι ιώσεις με συμπτώματα συνήθως πιο ήπια.

Συμπτώματα

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-Πυρετός

-Πονοκέφαλος

-Πονόλαιμος

-Ζάλη

-Κοιλιακά άλγη

Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

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-Συχνά και δροσερά μπάνια

-Χορηγήστε αντιπυρετικό

-Πολλά υγρά και κυρίως πολύ νερό

-Αν ο πυρετός επιμένει, τότε θα πρέπει να δει το παιδί ο παιδίατρος.