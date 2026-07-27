Οι δύσκολες στιγμές της Φωτεινής Ντεμίρη: Η σεξουαλική παρενόχληση στα 19, ο χωρισμός και η απώλεια της σκυλίτσας της

Η Φωτεινή Ντεμίρη είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της τηλεόρασης και του θεάτρου κι αν και έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, κατά καιρούς έχει μιλήσει ανοιχτά για δύσκολες στιγμές που τη στιγμάτισαν.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές εξομολογήσεις της αφορούσε τη σεξουαλική παρενόχληση που βίσε σε νεαρή ηλικία.

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Μιλώντας το 2021 στο περιοδικό «Λοιπόν» είχε αναφέρει πως «ήμουν δεκαεννέα χρονών. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και σήμερα όταν το ανακαλώ στη μνήμη μου, τρέμω. Μετά από τόσα χρόνια».

«Ακούω που λένε κάποιοι γιατί τώρα και γιατί δεν το είπαμε τότε. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πως αισθάνεται ο άλλος κι αν έχει τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει» είχε προσθέσει η Φωτεινή Ντεμίρη.

«Εγώ τρέμω όταν μιλάω για αυτό. Φαντάσου ότι εμένα δεν με βίασαν και νιώθω έτσι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και υπάρχει τόση βία. Είναι άντρες αυτοί; Είναι άντρες αυτοί που διαφωνούν με τις γυναίκες τους και τις σκοτώνουν; Είναι υπάνθρωποι. Βρίσκεις την αδύναμη και τη χτυπάς;» είχε πει ακόμα, ενώ σε ερώτηση αν έχει φοβίες από αυτό το γεγονός είχε τονίσει:

«Αναζητούσα πάντα την ασφάλεια, δεν υπήρξα τολμηρή. Ήμουν μαζεμένη. Φρόντισα με κάθε τρόπο να μην ξαναβρεθώ σε τέτοια κατάσταση. Είχα τα μάτια μου δεκατέσσερα. Ήμουν πολύ υποψιασμένη».

«Όταν ήμουν φοιτήτρια, ήθελα να μαζέψω κάποια λεφτά, να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό κι έπιασα δουλειά, χωρίς να το ξέρουν οι δικοί μου. Ψάχνοντας να βρω ευκαιριακή δουλειά, έπεσα σε πολλές περιπτώσεις. Σε μία από αυτές, υποτίθεται για βοηθός γραμματέα, ο άνθρωπος αυτός μου την έπεσε πολύ άσχημα σε έναν χώρο απομονωμένο. Έτρεμα σαν το ψάρι. Ήταν την πρώτη μέρα που με προσέλαβε», είχε δηλώσει σε άλλη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό».

«Έμεινα όλη τη μέρα μαζί του και αργά το βράδυ που είχε σουρουπώσει, σε ένα απομονωμένο μέρος, μου την έπεσε. Άρχισα να λέω ότι σπουδάζω Νομική και η συγκάτοικός μου ξέρει πού βρίσκομαι, για να τον κάνω να φοβηθεί. Ήταν μια οδυνηρή εμπειρία, δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο, ήμουν πολύ προστατευμένη στο σπίτι μου. Έφυγα, το είπα στη συγκάτοικό μου όταν γύρισα στο σπίτι και μετά δεν το ξανασυζήτησα γιατί με είχε ταράξει πάρα πολύ», είχε συμπληρώσει.

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Ο χωρισμός από τον Χάρη Γρηγορόπουλο

Το 2025, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno του Mega, η Φωτεινή Ντεμίρη είχε αναφερθεί στον χωρισμό της από τον επίσης ηθοποιό Χάρη Γρηγορόπουλο.

«Χωρίσαμε με τον Χάρη. Τα έχω πει χίλιες φορές, έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο, έχουμε μια καλή σχέση. Έχουμε χωρίσει πολύ πριν το ανακοινώσουμε, δεν ήταν κάτι καινούργιο. Δε ξέρω αν θα βγάλουμε διαζύγιο, δεν σχεδιάζουμε να κάνουμε έναν επόμενο γάμο. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάρουμε διαζύγιο, για εμάς αυτό είναι μια τυπική διαδικασία… Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, έχουμε μια οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Αυτό δεν αλλάζει.

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Μεγαλώσαμε μαζί. Βγήκαμε στο θέατρο μαζί. Πολλά χρόνια. Αυτά δε πετιούνται… Αν υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και σεβασμός, ακόμα και αν έχει γίνει κάτι πολύ σημαντικό… Έχω κατανόηση στην ανθρώπινη φύση. Κατανοώ και συναισθάνομαι τους ανθρώπους…Αυτό το κάνω σε όλες τις σχέσεις μου» είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός.

Όπως είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξη στην εκπομπή «Ελένη», «έκανα ότι καλύτερο μπορούσα για την οικογένεια, αφιερώθηκα ψυχή τε και σώματι. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις με έναν άνθρωπο 30 χρόνια και με παιδιά και να είσαι στη σύμβαση του γάμου. Συμβιβάστηκα για να προχωρήσει η οικογένεια» και παραδέχτηκε πως υπήρξαν κρίσεις στον γάμο της.

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Η απώλεια της σκυλίτσας της

Και αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη Φωτεινή Ντεμίρη, καθώς έφυγε από τη ζωή το σκυλάκι της, με την ηθοποιό να την αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτηση.

Όπως έγραψε στο Ιnstagram: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ’ ευχαριστω για όλα 💔💔💔💔💔💔💔💔 #mylittlegirl⭐️ #mybeautifulgirl #mystar #mylove Θα σε θυμάμαι μέχρι το τέλος, ίσως σε ξαναβρώ σε μια άλλη ζωή πιο όμορφη💔💔💔💔💔#mylove».