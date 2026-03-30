Θάλεια Ματίκα: Η συγκίνησή της επί σκηνής για την απώλεια της Μαρινέλλας – Τι είπε η ηθοποιός (vid)

Η είδηση της απώλειας της Μαρινέλλας, η οποία έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών, έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης. Ο καλλιτεχνικός κόσμος, συγκλονισμένος από το κενό που αφήνει η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, αναζητά τρόπους να τιμήσει τη μνήμη και την τεράστια κληρονομιά της.

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής, 29 Μαρτίου, στο θέατρο «Άλφα Ληναίος – Φωτίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρωταγωνιστές της επιτυχημένης παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης, επέλεξαν να μετατρέψουν τη βραδιά σε έναν ελάχιστο φόρο τιμής προς τη γυναίκα που σφράγισε με την παρουσία της τον ελληνικό πολιτισμό.

Η συγκίνηση της Θάλειας Ματίκα για την Μαρινέλλα

Κατά τη διάρκεια της υπόκλισης, όταν τα φώτα της σκηνής άναψαν για να υποδεχθούν το χειροκρότημα του κοινού, η Θάλεια Ματίκα πήρε τον λόγο για να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση.

«Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη Μαρινέλλα. Συγγνώμη συγκινούμαι… Ήταν η πρώτη μου δουλειά στην τηλεόραση στο “Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες” στην ΕΡΤ1, του Κώστα του Κουτσομήτη… Το λιγότερο», ανέφερε η ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» – Η υπόθεση

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι).

Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά.

Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα τα καταφέρουν;