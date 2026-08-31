Κωνσταντίνος Αργυρός: Η ξεχωριστή αφιέρωση στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην Αλεξάνδρα Νίκα για την ονομαστική της γιορτή, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράστηκε το βράδυ της Κυριακής (30/8) μια φωτογραφία της συζύγου του μέσα από ένα story.

Στο στιγμιότυπο η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει με total black εμφάνιση, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνόδευσε τη φωτογραφία με το μήνυμα: “Happy name day to my home @alexandra.nika”.

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Οι δυο τους έχουν επιλέξει από την αρχή της σχέσης τους να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρότι κάνουν κατά διαστήματα αναρτήσεις στα social media, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα αποφεύγουν τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις και προτιμούν να μοιράζονται μόνο επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση τους έγινε γνωστή το 2023 και τον Νοέμβριο του 2024 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Τον Ιούλιο του 2025 παντρεύτηκαν σε κλειστό κύκλο, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα.