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Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η εξομολόγηση για την πατρότητα – “Δεν γλιτώνεις ποτέ από τις ενοχές”

Έχει αποκτήσει συνολικά 7 παιδιά

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η εξομολόγηση για την πατρότητα – “Δεν γλιτώνεις ποτέ από τις ενοχές”
epa12099524 US actor Robert De Niro looks on as he attends the talk 'Rendez-vous avec Robert de Niro' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 14 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. EPA/CLEMENS BILAN / POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μίλησε ανοιχτά για την πατρότητα και τις σκέψεις που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αποκαλύπτοντας πως οι ενοχές είναι ένα συναίσθημα από το οποίο ένας γονιός δύσκολα μπορεί να ξεφύγει. Ο αγαπημένος ηθοποιός που έχει αποκτήσει επτά παιδιά αναφέρθηκε στις δυσκολίες αλλά και στις τύψεις που μπορεί να αισθάνεται ένας γονιός στην προσπάθειά του να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του.

“Δεν γλιτώνεις ποτέ από τις ενοχές”, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ίδιος την πατρότητα. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση του με τα παιδιά του, αλλά και για το γεγονός ότι η πατρότητα σε μεγαλύτερη ηλικία έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Παρά τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχει με τα παιδιά του, ο ηθοποιός προσπαθεί να διατηρεί ουσιαστική επαφή μαζί τους και να είναι παρών στη ζωή τους.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει αποκτήσει τα παιδιά του από διαφορετικές σχέσεις και έχει γίνει πατέρας σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Η μικρότερη κόρη του, Gia, γεννήθηκε το 2023, όταν ο ίδιος ήταν 79 ετών.

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