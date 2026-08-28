Σίντνεϊ Σουίνι: Η νέα καμπάνια εσωρούχων για τα 29α γενέθλιά της που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 29α γενέθλιά της και ξεκίνησε προκαταβολικά τους εορτασμούς, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή εσωρούχων του δικού της Brand. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της συλλογής, η οποία έχει “birthday” χαρακτήρα.

Στο βίντεο που ανέβασε στα social media η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίζεται ανάμεσα σε τούρτες, κεριά και μπαλόνια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα αισθησιακό σκηνικό. Σε αρκετά από τα στιγμιότυπα μάλιστα ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα, κορμάκια και ζαρτιέρες.

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“Γιορτάστε τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νεότερη συλλογή μου Syrn”, έγραψε χαρακτηριστικά η Σίντνεϊ Σουίνι στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η νέα σειρά θα κυκλοφορήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, εκτός από τα θετικά σχόλια για την εμφάνιση και το concept, υπήρξαν και αρκετές αντιδράσεις από χρήστες που θεώρησαν πως το αποτέλεσμα είναι υπερβολικά προκλητικό και πως η Σίντνεϊ Σουίνι προχωρά σε έντονη σεξουαλικοποίηση της εικόνας της.