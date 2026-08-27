Μπλέικ Λάιβλι: Δικαίωση στη δικαστική διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι – Η αποζημίωση που θα λάβει

Η Μπλέικ Λάιβλι θα λάβει περισσότερα από 400.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα, μετά την απόφαση που εκδόθηκε για τη δικαστική διαμάχη της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Συγκεκριμένα, ο δικαστής Lewis J. Liman αποφάσισε ότι η πλευρά του γνωστού ηθοποιού και η Wayfarer Studios θα πρέπει να καταβάλουν στην ηθοποιό 407.451,75 δολάρια. Από αυτά, τα 363.245,40 δολάρια αφορούν αμοιβές δικηγόρων και τα υπόλοιπα δικαστικά έξοδα.

Η Μπλέικ Λάιβλι είχε ζητήσει αρχικά ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό, περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο δικαστής όμως αν και αναγνώρισε ότι η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σύνθετη και είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, θεώρησε υπερβολικό τον αριθμό των ωρών που είχαν χρεωθεί από τους δικηγόρους της.

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Η κόντρα που ξέσπασε μετά το «It Ends With Us»

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς πήρε μεγάλες διαστάσεις μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «It Ends With Us». Η Μπλέικ Λάιβλι είχε καταγγείλει τον Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αρνήθηκε όσα του καταλόγισε και στη συνέχεια κατέθεσε αγωγή εναντίον της, αλλά και εναντίον του Ράιαν Ρέινολντς και άλλων προσώπων, ζητώντας αποζημίωση 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγωγή του όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά τον Μάιο του 2026 να βάλουν τέλος στη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη, χωρίς να προχωρήσουν σε δίκη, με τους δικηγόρους της Μπλέικ Λάιβλι να αποδέχονται τελικά την απόφαση.