Μεσσηνία: Συνελήφθη ξανά 60χρονος για εμπρησμούς – Τέσσερις φωτιές σε πέντε ημέρες

Στην εκ νέου σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι ανακριτικές Αρχές της Πυροσβεστικής στη Μεσσηνία, καθώς φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές στη Μεσσήνη, ενώ είχε ήδη κατηγορηθεί για άλλους δύο εμπρησμούς.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στον άνδρα αποδίδεται συνολικά η πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε πέντε ημέρες.

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Η νέα σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι δύο νέες φωτιές στη Μεσσήνη

Ο 60χρονος κατηγορείται ότι την Κυριακή 30 Αυγούστου προκάλεσε, με τη χρήση γυμνής φλόγας, δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσσήνης.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, ενώ η δεύτερη ακολούθησε στις 17:40.

Ύστερα από άμεσες και συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο φερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Είχε συλληφθεί ξανά στις 27 Αυγούστου

Ο ίδιος 60χρονος είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου 2026 για δύο ακόμη πυρκαγιές, τις οποίες φέρεται να προκάλεσε από πρόθεση, επίσης με τη χρήση γυμνής φλόγας, στις 26 και 27 Αυγούστου.

Μετά την πρώτη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και, κατόπιν της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

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Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, συνελήφθη εκ νέου για τις δύο νέες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα να του αποδίδεται η πρόκληση συνολικά τεσσάρων εμπρησμών από πρόθεση, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

Κρατείται και οδηγείται στον εισαγγελέα

Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

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Ο 60χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες.