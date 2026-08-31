Ευγενία Σαμαρά: Γενέθλια στα… 4.000 μέτρα – Η 12ωρη ανάβαση σε ηφαίστειο στη Γουατεμάλα

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια, πολύ μακριά από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα βρέθηκε στη Γουατεμάλα και έζησε μια πάρα πολύ ξεχωριστή εμπειρία που.

Η ηθοποιός αποφάσισε να επιχειρήσει μια πολύωρη ανάβαση στο ηφαίστειο Fuego, φτάνοντας σε υψόμετρο περίπου 4.000 μέτρων. Η διαδρομή διήρκησε συνολικά 12 ώρες με τις συνεχείς ανηφόρες και την έλλειψη οξυγόνου να κάνουν την πεζοπορία ιδιαίτερα απαιτητική. Παρά την κούραση όμως η Ευγενία Σαμαρά κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της και να απολαύσει ένα θέαμα που δικαίωσε την προσπάθειά της.

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Μάλιστα, βρέθηκε μπροστά και σε έκρηξη του ηφαιστείου, μια εικόνα που όπως φαίνεται θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών και βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε στιγμές από την περιπέτειά της.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Το Mexican journal έμπαινε με χρονοκαθυστέρηση και έχει ακόμη κάποια χρωστούμενα. Τώρα όμως, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σε μεταφέρω στο πραγματικό εδώ και τώρα μου.

Ηφαίστειο Fuego, Γουατεμαλα, 4000μ, ανάβαση 12 ωρών. Ανηφόρα του ελέους ,έλλειψη οξυγόνου και βασικά ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα ,τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη! Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η μεγάλη πεζοπορία, 12 ωρών, γεμάτη τεράστιες ανηφόρες που έγιναν τεράστιες κατηφόρες, ισιάδια και ζιγκ ζαγκ και χοροί στη διαδρομή και γέλια και δεν αντέχω άλλο και δεν με βαστάνε τα πόδια μου και ολόγιομα φεγγάρια να θες να κλαις και αστραπές,ομίχλες και βροντές και απογοήτευση ότι όλα τα εκάνες τζάμπα και πανέμορφες ανατολές και ηλιοβασιλέματα και τόσα άλλα, με έφεραν σε μια εντυπωσιακή και ολοκληρωτική έκρηξη φωτός. Μια μικρογραφία της ζωης μας δηλαδή. Στα 39 μου έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω, αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο, μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω απλώς, ΖΩ!!!

Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια.

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή – που πάει σε ότι δεν μας αρέσει.

ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ.

Ps: Οτι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της.

ΚΑΜΠΟΥΜ “, έγραψε χαρακτηριστικά η Ευγενία Σαμαρά.