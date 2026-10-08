Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε στο Πόρτο Γερμενό: “Είναι δύσκολο να βλέπεις τις αναμνήσεις σου να καίγονται”

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, στα backstage της παράστασης “Σερ Μπιθικώτσης“, η οποία παρουσιάζεται στο Christmas Theater. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο δύσκολο Καλοκαίρι που πέρασε, καθώς πριν από λίγους μήνες το σπίτι του στο Πόρτο Γερμανό καταστράφηκε από τη φωτιά. Έτσι, αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έζησε και στις συνέπειες που είχε για τον ίδιο η συγκεκριμένη περιπέτεια.

“Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις όλες τις αναμνήσεις που είχες σε αυτό το σπίτι, να καίγονται. Όταν σου έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα, πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη και να ξεφεύγεις από αυτά, να απαγκιστρωθείς και να κοιτάξεις μπροστά. Αυτό έκανα κι εγώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Γιατί δεν γίνεται να μένεις μόνο σε αυτό, γιατί αρχίζεις μια γκρίνια προς διάφορες κατευθύνσεις”, είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς.

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“Το σπίτι δεν είναι καθόλου κατοικήσιμο. Είναι ολοκληρωτική η καταστροφή του και οι επιτροπές το έβγαλαν και κατεδαφιστέο με το κόκκινο τριγωνάκι. Περιμένουμε λοιπόν τώρα πότε θα αποφασίσουν να το κατεδαφίσουν για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε με ότι αποκαΐδια έχουν μείνει”, συμπλήρωσε ο Τάσος Χαλκιάς.