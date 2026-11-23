Φωτιά στο Βελονάδο Ρεθύμνου
Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βελονάδο του Δήμου Ρεθύμνου Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 12:00.
Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο δήμος Ρεθύμνου προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.
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