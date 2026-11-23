Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η εκδήλωση για τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το παρών.

Το ιστορικό πρώτο κτήριο στο νεοελληνικό κράτος που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσείο, το οποίο στέκει διακριτικά και «αθόρυβα» στα νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, και παρέμενε κλειστό από το 2008, όταν τα πολύτιμα εκθέματά του μεταφέρθηκαν στο γειτονικό νέο μουσείο, επαναλειτουργεί μετά από σχεδόν 19 χρόνια, σημαντικά αναβαθμισμένο και έτοιμο να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο ενισχύοντας τον διάλογο του χθες με το σήμερα.

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Το Παλαιό Μουσείο παρέμενε κλειστό από το Ιούλιο του 2007, μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής αποστολής αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας και μεταφοράς των πολύτιμων εκθεμάτων του. Από τότε και μέχρι πριν κάποια χρόνια που ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισής του αποθηκεύονταν στους χώρους του αρχαιότητες που έρχονταν στο φως από ανασκαφές στην πόλη των Αθηνών.

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε ότι «ένα ιστορικό κτήριο στον ιερό βράχο αποκτά νέες λειτουργίες με σύγχρονες υποδομές. Ήταν το πρώτο κτήριο που κατασκευάστηκε για μουσειακό λόγο. Σήμερα αποκτά νέα προοπτική συνδυάζοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα με τις σύγχρονες ανάγκες της πολιτιστικής προβολής».