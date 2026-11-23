Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, με δύο 16χρονους μαθητές να τραυματίζονται, όταν καπάκι ξεκόλλησε από το φωτιστικό οροφής κι έπεσε πάνω τους, την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.

Το ένα παιδί τραυματίστηκε στο μάτι και το άλλο στον λαιμό και την πλάτη. Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνόδευσε τα παιδιά στο ΚΑΤ όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

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Αφού το επέτρεψαν οι γιατροί, επέστεψαν στο σπίτι τους και είναι καλά στην υγεία τους. Το ένα παιδί έχει σκισμένο βλέφαρο ενώ το άλλο φέρει εκδορές.

Ο πατέρας του ενός μαθητή μίλησε στο STAR περιγράφοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν.

«Ευτυχώς δεν χτύπησαν χειρότερα», είπε ανακουφισμένος.