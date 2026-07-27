Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου το Καλοκαίρι – Γίνονται επικίνδυνα μέσα σε λίγες ώρες

Δεν είναι τυχαίο που το Καλοκαίρι αυξάνονται σημαντικά τα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων και έτσι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αρκετοί άνθρωποι άθελά τους δεν συντηρούν σωστά τα τρόφιμά τους, με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Το πιο συχνό λάθος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μαγειρεύουν κάτι, το αφήνουν για ώρες στον πάγκο της κουζίνας. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι πολύ σημαντικό ορισμένα τρόφιμα να μπαίνουν το συντομότερο δυνατό στο ψυγείο, καθώς όσο μένουν εκτός, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ γρήγορα.

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Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια είναι τα τρόφιμα που δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου το Καλοκαίρι:

Μαγειρεμένο κρέας και κοτόπουλο

Το κοτόπουλο, ο κιμάς και το βραστό ή ψητό κρέας είναι πολύ σημαντικό να μην μένουν εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ευνοείται η ανάπτυξη βακτηρίων.

Ψάρια και θαλασσινά

Τόσο το Καλοκαίρι όσο και τον Χειμώνα, τα ψάρια και τα θαλασσινά πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, εάν δεν καταναλώνονται αμέσως.

Κομμένα φρούτα και λαχανικά

Πολλές φορές δημιουργείται μπέρδεμα όσον αφορά την σωστή αποθήκευση φρούτων όπως το καρπούζι, ο ανανάς κι άλλα. Ένα ολόκληρο και μη κομμένο καρπούζι όπως και τα περισσότερα φρούτα πράγματι για ένα χρονικό διάστημα μπορούν να μείνουν πράγματι εκτός ψυγείου, όμως αφού κοπούν πρέπει αυστηρά να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Ρύζι και ζυμαρικά

Πολλοί άνθρωποι έχουν το συνήθειο να αφήνουν για ώρες εκτός ψυγείου τα ζυμαρικά και το ρύζι. Αυτό κάθε άλλο παρά σωστό είναι, γι αυτό και αφού κρυώσουν ελαφρώς πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό δοχείο στο ψυγείο.

Γενικότερα ένας κανόνας που πολύ εύκολα μπορούμε να θυμόμαστε είναι ότι τα ευπαθή τρόφιμα δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου για περισσότερες από δύο ώρες. Ειδικότερα το Καλοκαίρι που η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, το χρονικό διάστημα μειώνεται περίπου στην μία ώρα.