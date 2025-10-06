Συγκλονίζει η Πένυ Σκάρου: «Βιάστηκα από έναν άνθρωπο 70 χρονών και έμεινα έγκυος» (Βίντεο)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε την Δευτέρα 6/10 η γνωστή τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, όντας καλεσμένη στην εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ η Πένυ Σκάρου ανέφερε πως πριν από περίπου τρία χρόνια έπεσε θύμα βιασμού από έναν 70χρονο άνδρα και μάλιστα έμεινε και έγκυος.

«Δεν μου είναι πολύ εύκολο να το συζητάω, έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που έχει συμβεί. Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δε θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Μετά έκανα καταγγελία. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει ξανακάνει. Δε μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε για να μάθω ότι έχω βιαστεί.

Για να πας και να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος, και δεν έχω μιλήσει για αυτό, γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι

Το πιο δύσκολο κομμάτι το πέρασα τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια.

Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη. Δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω.

Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι είχαμε πέντε μήνες συναισθηματική σχέση, και την ολοκληρώσαμε τη μέρα εκείνη. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μήνυμα. Εγώ είχα σχέση θηλυκού γένους. Η κοπέλα μου δεν αντέδρασε καλά, δεν με στήριξε, αν και προσπάθησε. Μπορώ να το καταλάβω, δεν είμαστε πλέον μαζί. Θύμωσε, έλεγε “γιατί να πας;”. Δεν το θεωρούσα επικίνδυνο. Όταν μου συνέβη αυτό έβρισα τον Χριστό, είπα “δεν σε πιστεύω” και μου έκανε το θαύμα. Πήγα στο γυναικολόγο και μου είπε ότι έχω αποβάλλει».