Δώρα Παντέλη: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη – Η προετοιμασία, το μυστήριο και η δεξίωση

«Η αρχή όλων». Αυτόν τον τίτλο επέλεξε να δώσει η Δώρα Παντέλη το βίντεο που ανέβασε στο Instagram από τον γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σάββατο 25/7 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, ανήμερα των πρώτων γενεθλίων του γιου της, ενώ ακολούθησε ένα λαμπερό γαμήλιο πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

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NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ



Το βράδυ της Κυριακής, η αθλητικογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της, με πλάνα από την προετοιμασία της, την τελετή και τη δεξίωση.

Η Δώρα Παντέλη στην εκκλησία φόρεσε ένα εντυπωσιακό, λευκό νυφικό φόρεμα με μακρύ πέπλο, ενώ στη δεξίωση εμφανίστηκε με μίνι φόρεμα με κρόσσια, που είχε όλη την πλάτη έξω.

Κατά την είσοδό του στο γαμήλιο πάρτι, το ζευγάρι χόρεψε το «Can’t Help Falling In Love» του Elvis Presley, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ξέφρενοι χοροί, με τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον Νίκο Απέργη να απογειώνει το κέφι.

Εκτός από τον γάμο τους, γιόρτασαν και τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, που ήταν το Σάββατο 25/7, με την τούρτα να κλέβει την παράσταση και τους συγγενείς και τους φίλους να τραγουδούν όλοι μαζί το «Happy Birthday».

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η Δώρα Παντέλη, ο 40χρονος επιχειρηματίας έχει μία κόρη 7 ετών από προηγούμενη σχέση του, ενώ το ζευγάρι γνωριζόταν 10 χρόνια προτού αποφασίσουν να ενώσουν τις ζωές τους. Καθοριστικό ρόλο για να εξελιχθεί η σχέση τους και να φουντώσει ο έρωτας ήταν μια τυχαία συνάντηση που είχαν το 2024.