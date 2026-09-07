Στη Μύκονο η Νατάσα Παζαΐτη – Χαλαρή βόλτα στα Ματογιάννια
Με κομψή εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού
Η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκε στη Μύκονο στις αρχές του Φθινοπώρου, επιλέγοντας να περάσει μερικές ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμά της στην Αθήνα. Η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια, μαζί με φίλους της.
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Η Νατάσα Παζαΐτη με κομψή εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού απόλαυσε τη βόλτα και την έξοδο με την παρέα της, λίγο πριν επιστρέψει στους καθημερινούς της ρυθμούς.
πηγή στην Google
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