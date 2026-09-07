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LIFESTYLE

Στη Μύκονο η Νατάσα Παζαΐτη – Χαλαρή βόλτα στα Ματογιάννια

Με κομψή εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού

Στη Μύκονο η Νατάσα Παζαΐτη – Χαλαρή βόλτα στα Ματογιάννια
Πηγή φωτογραφίας: Mykonos Live TV
DEBATER NEWSROOM

Η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκε στη Μύκονο στις αρχές του Φθινοπώρου, επιλέγοντας να περάσει μερικές ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμά της στην Αθήνα. Η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή καταγράφηκε από την κάμερα του Mykonos Live TV να κάνει βόλτα στα Ματογιάννια, μαζί με φίλους της.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

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Η Νατάσα Παζαΐτη με κομψή εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στο καλοκαιρινό σκηνικό του νησιού απόλαυσε τη βόλτα και την έξοδο με την παρέα της, λίγο πριν επιστρέψει στους καθημερινούς της ρυθμούς.

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