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ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Μύκονο και Ρόδο για παραβάσεις στον αιγιαλό

Στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του αιγιαλού.

Συλλήψεις σε Μύκονο και Ρόδο για παραβάσεις στον αιγιαλό
Πηγή: shutterstock
DEBATER NEWSROOM

   Έξι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του αιγιαλού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

   Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 27 και 28 Αυγούστου 2026 και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι ατόμων, τα οποία ήταν νόμιμοι εκπρόσωποι ή υπεύθυνοι καταστημάτων και διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις ισχύουσες διατάξεις.

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   Στη Μύκονο συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα, ηλικίας από 40 έως 62 ετών. Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του αιγιαλού με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελοκαθισμάτων.

   Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εξοπλισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού προς τη θάλασσα.

   Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 46χρονος, υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει παράνομη κατάληψη τμήματος του αιγιαλού με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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