Γιάννης Στάνκογλου: “Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου – 3,5 μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ”

Ο Γιάννης Στάνκογλου το πρωί της Δευτέρας (7/9) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Νωρίς-Νωρίς” με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη, ενώ μεταξύ άλλων δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι έχει συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό του, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν.

“Μου άρεσε πολύ το ξενύχτι, αλλά εδώ και πέντε χρόνια το έχω σταματήσει. Καμία σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Πλέον θα χαλαρώσω, θα κάτσω να δω μια ταινία, θα μαγειρέψω, είναι το χόμπι μου η μαγειρική. Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ γιατί έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγό μου. Εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ. Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας”, ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Στάνκογλου.

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“Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο για αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media”, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιάννης Στάνκογλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν περίπου το 2020, με τον ηθοποιό να κρατά για χρόνια την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ίδιος επιβεβαίωσε δημόσια τον χωρισμό τους το 2023, ενώ έναν χρόνο αργότερα μίλησε πιο ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που είχε προηγηθεί μέχρι να πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.