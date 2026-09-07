Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 11:50.

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Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ September 7, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.