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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:53

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 11:50.

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Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

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