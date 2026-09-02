Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Τα τρυφερά ενσταντανέ από την απόδρασή τους στη Μύκονο

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πέρασαν ένα μέρος του φετινού Καλοκαιριού τους στην Ελλάδα, επιλέγοντας τη Μύκονο. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο νησί των Ανέμων μαζί με τον Τζάστιν Τριντό, με τους δυο τους να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νέες φωτογραφίες από την κοινή τους απόδραση στη Μύκονο ήρθαν τώρα στο φως και αποτυπώνουν μερικές από τις πιο προσωπικές στιγμές τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί. Η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά προσπάθησαν να αποφύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας ως βάση τους ένα πολυτελές σκάφος. Ωστόσο, παρά την προσπάθειά τους να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε τρυφερά ενσταντανέ.

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Γενικότερα, η Κέιτι Πέρι έκανε αρκετές εξορμήσεις στη στεριά, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Ψαρρούς και στο Nammos Village, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Πριν από την Ελλάδα το ζευγάρι είχε βρεθεί στη Νότια Γαλλία, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές.