Live η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το υπουργείο Οικονομικών – Τι ισχύει για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και αγρότες 

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωράει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, και Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρουσιάζουν τις παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά, εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

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Στην παρουσίαση δίνονται διευκρινίσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», καθώς και τα κριτήρια και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε σχετικά:

Σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής που θα κάνουμε: Από το πού θα περικοπούν δαπάνες. Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση: πώς αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία ενισχύοντας την παραγωγή και τις οικογένειες χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα

Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση.

Μειώνουμε το βάρος του δημόσιου χρέους, δεν μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές

Δίνουμε εργαλεία για το ιδιωτικό χρέος

Στηρίζουμε το εισόδημα την οικογένεια την εργασία την παραγωγική διαδικασία

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός έχει 4 προτεραιότητες:

μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα

περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

ισχυρότερη κοινωνική πολιτική

μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία

Με παρανομαστή μεγαλύτερη ανάσα για σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο

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Στόχος μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών.

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Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί.

Αγρότες

Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ’ επάγγελμα αγρότες. Αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησείως.

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Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίως

Συνταξιούχοι

Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.

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Δημόσιοι υπάλληλοι

Από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Είναι μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές.

Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028.

Μείωση κόστους για επιχειρήσεις

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%.

Η μείωση της προκαταβολής φόρους έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία.

Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030.

Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα.

Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία.

Στόχος είναι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% την επόμενη τριετία.

Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021, τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1.000, αύξηση 54% σε επτά χρόνια.

Ο στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα.

Στεγαστικό

Κινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε “Σπίτι μου 3” ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασης

Από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.

Φορολογία

Όταν πολύ υψηλές αμοιβών μελών ΔΣ προέρχονται από κέρδη, το τμήμα πάνω από 60.000 ευρώ θα φορολογείται από 1η Ιανουαρίου 2027 με 15% από 5%. Διορθώνουμε φορολογική ασσυμετρία γιατί τα stock options φορολογούνταν ήδη με 15%.

Δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα νέα μέτρα αφορούν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, η μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και η μείωση φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες με συνολικό κόστος 572 εκατ. ευρώ.

Για τους συνταξιούχους το συνολικό κόστος από την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου στα 400 ευρώ καθαρά (+270.000 δικαιούχοι) για τους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 1,677 δισ. ευρώ για το 2027.

Μέτρα 2,2 δισ. ευρώ για το 2027

Το συνολικό κόστος των νέων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί εκτιμάται σε 605 εκατ. για το 2026 και 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Επιπλέον τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, έχουν δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε 940 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030.

Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί (θεσμοθετημένα και μη) εκτιμάται σε 1,54 δισ. ευρώ για το 2026 και 5 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 9 δισ. ευρώ έως το 2030.