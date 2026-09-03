Jean Paul Gaultier: Ο θρύλος της μόδας αποθεώνει τη Μύκονο – “Είναι το αγαπημένο μου νησί”

Ο Jean Paul Gaultier έχει συνδέσει εδώ και πολλά χρόνια τα Καλοκαίρια του με την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Μύκονο και φαίνεται πως το συγκεκριμένο νησί εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Ο διάσημος Γάλλος σχεδιαστής μόδας βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο νησί των Ανέμων, όπου τον συνάντησε η κάμερα του Mykonos Live TV.

“Αγαπώ την Μύκονο. Είναι το αγαπημένο μου νησί και για αυτό την επισκέπτομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Jean Paul Gaultier.