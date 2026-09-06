Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – Φωτεινή Αθερίδου: Τι συμβαίνει τελικά στον γάμο τους

Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για την προσωπική του ζωή έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, καθώς κυκλοφορούν φήμες ότι ο γάμος του με τη Φωτεινή Αθερίδου περνά μία δύσκολη περίοδο.

Οι δύο ηθοποιοί μετρούν οκτώ χρόνια κοινής πορείας και έχουν δημιουργήσει μαζί μία όμορφη οικογένεια, αποκτώντας δύο γιους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπο με μία κρίση που έχει προκαλέσει προβληματισμό και στις δύο πλευρές.

Καμία επιβεβαίωση για χωρισμό

Παρά τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση από τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα και τη Φωτεινή Αθερίδου.

Οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για όσα γράφονται σχετικά με τη σχέση τους, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Οι σχετικές πληροφορίες περιγράφουν περισσότερο μία περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και επαναπροσδιορισμού για το ζευγάρι, με απόλυτη προτεραιότητα τα δύο παιδιά του.

Η Φωτεινή Αθερίδου είχε μιλήσει για τις κρίσεις στη σχέση τους

Σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξή της, η Φωτεινή Αθερίδου είχε παραδεχθεί ότι στη διάρκεια της κοινής τους ζωής με τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα είχαν αντιμετωπίσει κρίσεις.

Η ηθοποιός είχε διευκρινίσει, ωστόσο, ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους και πως, παρά τις δυσκολίες, κατάφερναν πάντοτε να βρίσκουν έναν τρόπο επικοινωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη φιλία στον έρωτα

Η Φωτεινή Αθερίδου και ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας γνωρίστηκαν στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Η σχέση τους ξεκίνησε ως φιλία και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα. Τον Σεπτέμβριο του 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, Θοδωρή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2022, πραγματοποιώντας την ίδια ημέρα και τη βάφτιση του παιδιού του. Τον Μάιο του 2023 ήρθε στον κόσμο ο δεύτερος γιος τους.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή, οι δύο ηθοποιοί εξακολουθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Επομένως, όσα ακούγονται για την πορεία του γάμου τους παραμένουν, προς το παρόν, στο επίπεδο των πληροφοριών και των φημών.