Μαριέττα Χρουσαλά: Με εντυπωσιακές αναλογίες και χωρίς ίχνος μακιγιάζ στη Μύκονο

Η Μαριέττα Χρουσαλά απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Καλοκαιριού στη Μύκονο, πριν επιστρέψει στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Υπενθυμίζεται ότι πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών της στο νησί των ανέμων, έχοντας φυσικά στο πλευρό της τον σύζυγό της. Λέοντα Πατίτσα και τα τρία παιδιά τους, Μάργκω, Σπύρο και Κωνσταντίνο.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Μαριέττα Χρουσαλά σε μία από τις εξορμήσεις της στην παραλία. Χαμογελαστή και ευδιάθετη απόλαυσε τη θάλασσα και έκανε μία ακόμη βουτιά στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, εντυπωσιάζοντας γι άλλη μια φορά με τις εντυπωσιακές αναλογίες της.

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Για την εμφάνισή της η Μαριέττα Χρουσαλά επέλεξε ένα λευκό μπικίνι με γαλάζια σχέδια, ενώ κράτησε το look της απόλυτα φυσικό. Η ίδια φαίνεται πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή την πιο ήρεμη περίοδο των διακοπών, λίγο πριν ο Σεπτέμβριος σηματοδοτήσει την επιστροφή στην καθημερινότητα. Άλλωστε, μέσα στο φετινό καλοκαίρι η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας έχουν καταγραφεί αρκετές φορές στη Μύκονο, τόσο σε στιγμές χαλάρωσης όσο και σε βραδινές εξόδους τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού.