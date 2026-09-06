Μαρία Τζομπανάκη για τη νεογέννητη εγγονή της: «Μοσχομύρισε η ζήση μου»

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της διανύει η Μαρία Τζομπανάκη, καθώς έγινε για δεύτερη φορά γιαγιά.

Ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης, και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά, υποδέχτηκαν στις 20 Αυγούστου το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

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Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για τη γέννηση της εγγονής της και περιέγραψε με ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο τα συναισθήματα που της έχουν χαρίσει τα δύο εγγόνια της.

«Μοσχομύρισε η ζήση μου»

Μιλώντας στη Real Life, η Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε αρχικά στον πρωτότοκο εγγονό της, Αχιλλέα, σημειώνοντας ότι ο ερχομός του γαλήνεψε την ψυχή της.

Για τη νεογέννητη εγγονή της χρησιμοποίησε μία εικόνα γεμάτη άρωμα Κρήτης και ποίηση:

«Ήρθε και η πεντάμορφη βιόλα μας και μοσχομύρισε η ζήση μου!»

Η ηθοποιός περιέγραψε την αγάπη της για τα δύο παιδιά ως ένα συναίσθημα που πήρε νέα μορφή μέσα της, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τη χαρά που έφερε στην οικογένεια η άφιξη της μικρής.

Σε ποιον μοιάζει η εγγονή της

Η Μαρία Τζομπανάκη αποκάλυψε και τα πρώτα χαρακτηριστικά του νεογέννητου κοριτσιού, το οποίο, όπως είπε, θυμίζει έντονα τον πατέρα του.

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«Μοιάζει στον Ορφέα και έχει τα χείλη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ευτυχισμένη γιαγιά.

Η οικογένεια του Ορφέα Αυγουστίδη και της Γεωργίας Κρασσά μεγάλωσε πέντε χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

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Ο Αχιλλέας έγινε μεγάλος αδελφός

Το ζευγάρι απέκτησε τον Αχιλλέα τον Απρίλιο του 2021. Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποίησε τον γάμο του σε κτήμα στο Κορωπί, ενώ την ίδια ημέρα έγινε και η βάφτιση του γιου του.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική ζωή και την καθημερινότητα της οικογένειάς τους, κρατώντας τα παιδιά τους μακριά από την έντονη δημοσιότητα.

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Πλέον, ο Αχιλλέας αναλαμβάνει τον ρόλο του μεγάλου αδελφού και η Μαρία Τζομπανάκη απολαμβάνει την ευτυχία που της χαρίζουν τα δύο εγγόνια της.