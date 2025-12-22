Νέες διαστάσεις παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της μήνυσης κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη στην εκπομπή «Happy Day». Ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου επιβεβαίωσε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή πως ο εντολέας του είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις, εφόσον κληθεί από τις αρχές.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος, σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση το Σαββατοκύριακο, κατήγγειλε πως δέχθηκε προτάσεις χρηματισμού με σκοπό να αποσύρει την καταγγελία για ασέλγεια κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Stef: Οι νέες δηλώσεις μετά την καταγγελία κατά του Μαζωνάκη – «Η αλήθεια πονάει, δε λέω ψέματα»

Σύμφωνα με τον νομικό του εκπρόσωπο, ο νεαρός είναι πλέον έτοιμος να δώσει ονόματα και διευθύνσεις στις αρμόδιες αρχές, φωτίζοντας τα πρόσωπα που επιχείρησαν να παρέμβουν στην εξέλιξη της δικαιοσύνης.

«Η καταγγελία του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη με πληθώρα αποδεικτικών μέσων και έχουν προκύψει κι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν και να συνδράμουν. Δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι αυτή η καταγγελία θα προχωρήσει και θα ριχθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη. Αν ερωτηθεί προφανώς και θα κατονομάσει ποιός προσπάθησε να τον δωροδοκήσει.

Ο ίδιος πάντα κατονομάζει και ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια. Βγήκε με το πρόσωπό του να καταγγείλει όλα αυτά που γίνονται. Πρώτοι δώσαμε τα τηλέφωνα για να ελεγχθούν από τις αρχές για να δούμε ποιός λέει την αλήθεια και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό. Δε διακρίνω την ίδια ευαισθησία σε αυτή την καταγγελία σε σχέση με άλλες που υπήρχαν πολύ λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία. Προφανώς και μου κάνει εντύπωση αυτό», είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: