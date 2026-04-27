Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Ήρθες και φώτισες τη ζωή μας» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της

Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Ήρθες και φώτισες τη ζωή μας» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της
UPD: 20:15

Μία ξεχωριστή ημέρα είναι σήμερα, Δευτέρα (27/04), για την Σταματίνα Τσιμτσιλή, διότι έχει γενέθλια ο γιος της.

Τα 8 του χρόνια έκλεισε ο μικρός Γιάννης – Εφραίμ και η παρουσιάστρια του Alpha και ο δικηγόρος Θέμης Σοφός, χθες, Κυριακή (26/04), διοργάνωσαν ένα πάρτι γενεθλίων για το παιδί τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή το απόγευμα της Δευτέρας (27/04), έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφιερωμένη στον γιο της.

«Τα χρόνια περνούν γρήγορα… σημασία έχει όμως να περνούν με τους ανθρώπους που αγαπάμε στην αγκαλιά μας. Χρόνια πολλά αγόρι μας υπέροχο, καλόκαρδο και χαρισματικό που ήρθες και φώτισες τις ζωές μας» έγραψε η οικοδέσποινα του Happy Day.

Μέσα από το Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραδέχθηκε σήμερα ότι σε περίπτωση που θα αποφασίσει να κάνει και άλλο παιδί, θα ήθελε να δοκιμάσει να ανεβάσει και εκείνη ένα βίντεο όπως της Κατερίνας Καινούργιου.

«Νομίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν συγκλονιστικό, αν είστε εγκυούλες να το κάνετε. Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος – γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα «έγκυος η Τσιμτσιλή»… Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού. Αλλά αν ξαναέμενα ποτέ έγκυος, είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να την κάνω. Οι εγκυούλες δηλαδή να τραβήξουν ένα πλάνο έτσι ξαπλωμένες με την κοιλίτσα και μετά με το μωράκι», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πρωτομαγιά: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Στις προαιρετικές αργίες συγκαταλέγεται η Πρωτομαγιά, ωστόσο κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση χαρακτηρίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός από εκείνες που έχουν ειδική άδεια λειτουργίας για Κυριακές και αργίες. Αναφορικά με το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα εργαστούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, […]