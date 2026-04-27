Φαίη Σκορδά – Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού

Ένα ορόσημο στην πενταετή κοινή τους πορεία σηματοδότησε η παρουσία της Φαίης Σκορδά και του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, το απόγευμα της Δευτέρας (27.04).

Η δημοφιλής παρουσιάστρια του Mega και ο γνωστός αρχιτέκτονας πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση, επιλέγοντας μια περίσταση με ισχυρό κοινωνικό συμβολισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην επετειακή εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ», μια γιορτή αφιερωμένη στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, τιμώντας τα παιδιά, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές του οργανισμού.

Η κίνηση του Αλέξανδρου Αθανασιάδη να παραστεί στην εκδήλωση σχολιάστηκε ιδιαίτερα, καθώς ο ίδιος διατηρεί διαχρονικά μια εξαιρετικά διακριτική στάση απέναντι στα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε φωτογραφίες του ζευγαριού:

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γάμος και καλοκαιρινό πάρτι

Η δημόσια αυτή κοινή παρουσία έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση τους δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερή της φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι έχει ήδη δρομολογήσει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

Ο γάμος σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το καλοκαίρι αναμένεται να ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι, όπου το ζευγάρι θα γιορτάσει το γεγονός μαζί με όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα, εκμεταλλευόμενο την ανάπαυλα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η παρουσία τους στην εκδήλωση του Make-A-Wish λειτούργησε ως μια έμμεση αλλά σαφής επιβεβαίωση της σταθερότητας και της σοβαρότητας της σχέσης τους, λίγο πριν την επισημοποίησή της.