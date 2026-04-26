Θέμης Σοφός: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα – Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί»

Σε μια σπάνια και εξομολογητική τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο διακεκριμένος ποινικολόγος, Θέμης Σοφός, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, τη σχέση του με τη σύζυγό του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ως οικογένεια.

Μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας, ο γνωστός νομικός τόνισε πως δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές», παρά μόνο θεμελιώδεις αξίες που κρατούν έναν γάμο ζωντανό. H ελευθερία και ο σεβασμός είναι τα δύο βασικότερα στοιχεία για την αρμονία. Παράλληά, υπογράμμισε τη σημασία του να υποχωρεί κάποιος στις διαφωνίες για το καλό της σχέσης.

«Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό του για την εργατικότητα και τη μαχητικότητα της συζύγου του.

Η πατρότητα και οι δυσκολίες στην απόκτηση παιδιών

Ο Θέμης Σοφός μίλησε με συγκίνηση για τα τρία τους παιδιά, χαρακτηρίζοντάς τα «δώρο Θεού», ενώ προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη για το παρελθόν τους:

«Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, εκ των οποίων οι δύο δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκαν. Βλέπουμε τα τρία μας παιδιά ως μια ευλογία και προχωράμε ενωμένοι».

Ο ίδιος δήλωσε «χαζομπαμπάς» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ενός ακόμη παιδιού, σημειώνοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα το επιθυμούσαν.

Η στάση του απέναντι στην τηλεόραση και τη δημοσιότητα

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που περιβάλλει τη σύζυγό του, ο κ. Σοφός εξήγησε πως η δική του αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή.

Αποκάλυψε ότι παρακολουθεί ελάχιστα τηλεόραση, εκφράζοντας την επιφύλαξή του για τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ειδήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «κατευθυνόμενο και εμπορεύσιμο αγαθό»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη ΜΕΘ.