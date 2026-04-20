Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της για τον Γιώργο Μυλωνάκη – «Να ευχηθούμε θετικές εξελίξεις»

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη καλημέρα και ευχές για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε την εβδομάδα της η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια του Alpha, φανερά επηρεασμένη από τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η στενή της συνεργάτιδα, Τίνα Μεσσαροπούλου, επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει και σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου εκτός πλατό, καθώς οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Η γνωστή δημοσιογράφος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Οι ευχές για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να μπορούσαμε να μπούμε στην οθόνη να σας κάνουμε μια αγκαλιά, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε όλοι μαζί να ‘ναι μια καλή εβδομάδα, με όμορφες ειδήσεις, με θετικές εξελίξεις για εσάς, για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπάμε και ο νοών νοείτω».

Το χρονικό της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης (15/4), όταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Η διάγνωση των γιατρών ήταν εγκεφαλικό ανεύρυσμα και η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης οδηγήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποσυμφόρηση της αιμορραγίας.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του κρίσιμη αλλά σταθερή.