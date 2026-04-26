Κατερίνα Καινούργιου: Πρώτη έξοδος μετά τη γέννηση της κόρης της – Η ανάρτηση της

Η Κατερίνα Καινούργιου, που έγινε μητέρα στις 3 Απριλίου, έκανε πρόσφατα την πρώτη της χαλαρή έξοδο στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενη τον καλό καιρό.

Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, έδειξε στιγμές από την έξοδό της σε παραθαλάσσιο χώρο, όπου απόλαυσε τη θέα, χυμό και φράουλες σε ένα ήρεμο διάλειμμα από την καθημερινότητα.

Σε ένα από τα stories της σημείωσε: «Μετά από πολύ καιρό. Στην υγειά σας», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία του ποτού της, δείχνοντας τη θετική της διάθεση.

Η παρουσιάστρια βιώνει μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στη ζωή της, καθώς η μητρότητα ήταν για εκείνη διαχρονικό όνειρο, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τον οποίο μοιράζεται τη νέα αυτή καθημερινότητα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζεται και για την τηλεοπτική της επιστροφή στο πρόγραμμα του Alpha, πιθανόν γύρω στις 11 Μαΐου, εφόσον όλα κυλήσουν κανονικά.