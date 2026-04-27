Ορφέας Αυγουστίδης: Θα γίνει ξανά μπαμπάς ο ηθοποιός – Έγκυος η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά

Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Realnews, η οικογένειά τους πρόκειται σύντομα να μεγαλώσει. Το αγαπημένο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι, χαρίζοντας ένα αδελφάκι στον μικρό τους γιο, Αχιλλέα.

Παρά τη μεγάλη τους χαρά, ο δημοφιλής ηθοποιός και η σύζυγός του επιλέγουν σταθερά να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα ήταν ελάχιστες, με την πιο πρόσφατη να καταγράφεται τον περασμένο Φεβρουάριο στην πρεμιέρα της Μαρίας Τζομπανάκη. Από τότε, ο Ορφέας Αυγουστίδης εμφανιζόταν μόνος του σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως στην πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία κλήση», προστατεύοντας την ιδιωτικότητα της εγκυμονούσας συζύγου του.

Πριν από λίγο καιρό, ο ηθοποιός είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τον ρόλο του πατέρα και τη σχέση του με τη Γεωργία, χωρίς όμως να προδώσει το ευχάριστο μυστικό τους.

«Το παιδί είναι μια καλή αφορμή για να σηκωθείς. Αυτό που έχουμε φτιάξει με τη Γεωργία είναι ένα όλον», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο δεμένη είναι η οικογένειά τους.

Το ζευγάρι, που μετρά εννέα χρόνια κοινής πορείας και παντρεύτηκε το 2022 σε μια πανέμορφη τελετή στο Κορωπί, προετοιμάζεται πλέον για τη νέα του καθημερινότητα.

Ενώ ο Ορφέας Αυγουστίδης ολοκληρώνει τις θεατρικές του υποχρεώσεις στην παράσταση «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του νέου μέλους έχει ήδη ξεκινήσει, με όλη την οικογένεια να περιμένει με ανυπομονησία το ευχάριστο γεγονός.