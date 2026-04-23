Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για την γιορτή του – «Στέλνουμε την αγάπη μας»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έστειλε το πρωί της Πέμπτης (23 Απριλίου) ένα πολύ προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα μέσα από την εκπομπή της, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσιάστρια του Happy Day δεν ξέχασε τον Γιώργο Μυλωνάκη, έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα της εκπομπής, καθώς είναι ο σύζυγος της Τίνας Μεσσαροπούλου.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά μια δύσκολη δοκιμασία με την υγεία του και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, η μάχη που δίνει είναι μεγάλη και η παρουσιάστρια θέλησε να δείξει πως τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Οι ευχές της για την γιορτή του

«Θέλω όμως σήμερα, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας.

Και να του ευχηθώ πραγματικά, σύντομα, να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη. Και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά», είπε η παρουσιάστρια του Alpha.

