Akylas: Ανακοίνωσε την πρώτη του μεγάλη συναυλία μετά τη Eurovision – Πότε και πού θα εμφανιστεί

Ο Akylas διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας του και, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, κάνει τη μεγάλη έκπληξη στους θαυμαστές του. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision ανακοίνωσε την πρώτη του μεγάλη live εμφάνιση για το καλοκαίρι με τίτλο «Press Start: THE TOUR», μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο μουσικό γεγονός.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που το όνομά του φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων διεθνώς, ενώ το τραγούδι «Ferto» έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από fans σε όλη την Ευρώπη.

Το νέο του άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τον διαγωνισμό, θα αποτελέσει τον βασικό κορμό του προγράμματος, υποσχόμενο μια μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία.

Η πρώτη του μεγάλη live εμφάνιση για το καλοκαίρι με τίτλο «Press Start: THE TOUR», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο (28/4) στις 15:00 το μεσημέρι.

Παράλληλα, οι ρυθμοί για τη Eurovision είναι καταιγιστικοί, με τον Akyla να αναχωρεί την Παρασκευή 1 Μαΐου για τη Βιέννη, ενώ η πρώτη τεχνική πρόβα στη σκηνή του διαγωνισμού είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 2 Μαΐου.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη τεράστια, με τα θετικά σχόλια στα social media να πληθαίνουν καθημερινά.