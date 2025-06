Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, καθώς αναγκάστηκε να καταφύγει στα δικαστήρια εναντίον ενός πρώην κατάδικου που την παρενοχλεί επί σειρά ετών και διατυπώνει εξωφρενικούς, ψευδείς ισχυρισμούς – μεταξύ των οποίων και το ότι είναι η μητέρα του παιδιού του.

Σύμφωνα με το «TMZ», η διάσημη τραγουδίστρια κατέθεσε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, με το δικαστήριο του Λος Άντζελες να της χορηγεί προσωρινή εντολή απομάκρυνσης την Τρίτη 3 Ιουνίου. Το θύμα εμμονικής παρακολούθησης, η Σουίφτ, αναγκάζεται να λάβει νομικά μέτρα για την προστασία της.

