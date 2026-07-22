Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτώς 14 χρόνια μετά την επίθεση – «Αρνούμαι να συμβιβαστώ με αυτό που ένα τέρας επέβαλε στη ζωή σου»

Δεκατέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τη βίαιη επίθεση που άλλαξε για πάντα τη ζωή της Μυρτώς Παπαδομιχελάκη στην Πάρο, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.

Με αφορμή την επέτειο, η μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον καθημερινό αγώνα που δίνουν η ίδια και η κόρη της όλα αυτά τα χρόνια.

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«Δεν μπορώ να συμβιβαστώ»

Στο μήνυμά της, η μητέρα της Μυρτώς αναφέρει ότι, παρά το πέρασμα του χρόνου, αρνείται να αποδεχθεί την αδικία που, όπως λέει, επιβλήθηκε στη ζωή της κόρης της από τον δράστη της επίθεσης.

Παράλληλα, περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία και την προσπάθειά της να προσφέρει στη Μυρτώ όσο το δυνατόν περισσότερες στιγμές χαράς και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ένα μήνυμα αγάπης και δύναμης

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Κοτρώτσου εκφράζει την αγάπη και τη στήριξή της προς την κόρη της, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, διατηρώντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη της επιστήμης μπορεί κάποτε να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αποκατάστασης.

Η ανάρτηση συγκίνησε χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στη Μυρτώ και την οικογένειά της.