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Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού που “έσβησε” τις φήμες χωρισμού

Το κοινό στιγμιότυπο μετά τα σενάρια για κρίση στον γάμο τους

Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού που “έσβησε” τις φήμες χωρισμού
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Με τον δικό τους τρόπο επέλεξαν να απαντήσουν στα σενάρια χωρισμού ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, βάζοντας τέλος στις φήμες του τελευταίου διαστήματος.

Ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές, μεταξύ των οποίων και ένα τρυφερό καρέ με τη σύζυγό του.

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Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη πόζαραν στον φακό σε χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση, με το ζευγάρι να φαίνεται πιο αγαπημένο από ποτέ.

Ρουβάς - Ζυγούλη

Έτσι, χωρίς να κάνουν κάποια δημόσια τοποθέτηση και διατηρώντας τη διακριτική στάση που τους χαρακτηρίζει, διέψευσαν τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2003, με τη σχέση τους να απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια την ελληνική showbiz. Το 2017 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

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