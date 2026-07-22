Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού που “έσβησε” τις φήμες χωρισμού

Με τον δικό τους τρόπο επέλεξαν να απαντήσουν στα σενάρια χωρισμού ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη, βάζοντας τέλος στις φήμες του τελευταίου διαστήματος.

Ο διάσημος τραγουδιστής μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του διακοπές, μεταξύ των οποίων και ένα τρυφερό καρέ με τη σύζυγό του.

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Σάκης Ρουβάς και Κάτια Ζυγούλη πόζαραν στον φακό σε χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση, με το ζευγάρι να φαίνεται πιο αγαπημένο από ποτέ.

Έτσι, χωρίς να κάνουν κάποια δημόσια τοποθέτηση και διατηρώντας τη διακριτική στάση που τους χαρακτηρίζει, διέψευσαν τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2003, με τη σχέση τους να απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια την ελληνική showbiz. Το 2017 παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο, ενώ έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.